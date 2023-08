Jugador de Colo Colo defendió con todo a Juan Martín Lucero

Juan Martín Lucero sigue siendo tema en Macul, ya que la Cámara de Resolución de disputas de la FIFA decidieron sancionar al Gato con cuatro meses fuera de las canchas y a Fortaleza de Brasil con dos ventanas de mercado sin poder fichar jugadores.

Pero, las cosas podrían cambiar entre ambos equipos, ya que desde el medio Esportes O Povo, informan que en Fortaleza también analizan la opción de llegar a un acuerdo con Colo Colo.

Brayan Cortés sacó la voz sobre el tema: “Vi muy poco, acabo de ver en el Instagram. No puedo hablar sobre eso, porque es un tema delicado y personal del Gato. Ojalá se resuelva lo mejor para él. Es un gran jugador, uno tiene un gran recuerdo hacia él”, aseguró el iquiqueño en conversación con el programa Pelota Parada de TNT Sports.

Lucero y Cortés fueron parte del Colo Colo campeón 2022.

“No me dolió, se extraña como jugador. Esperamos que no se le castigue más de la cuenta. Vi que pueden ser no se cuantos días… entonces igual es complicado, porque es una gran persona y un gran jugador”, pidió el golero albo.

Para cerrar sobre el tema Lucero, Cortés comentó que: “No me dolió, porque se despidió bien y como jugador hizo todo lo que podía entregar al equipo y lo hizo bien estando en Colo Colo”.

Cortés sueña con jugar en Europa

“Nunca fue tan así, pero siempre he sido muy directo, de decir la verdad cada vez que me han preguntando, mi ilusión es jugar fuera de Chile. Ese es mi objetivo personal en lo deportivo. Quiero hacer las cosas bien para seguir luchando por ese sueño y no bajar los brazos. Las ganas siempre van a estar para emigrar y buscar algo mejor para mí en lo personal, familiar y deportivo”, confesó a TNT Sports sobre su futuro profesional.