Jugador anhelado por Colo Colo se ilusiona con un posible llegada

Colo Colo ya concluyó oficialmente la temporada con el título de Copa Chile y es por esto que ya deben comenzar a planificar lo que será el próximo año. En este sentido, tienen que definir la continuidad de Gustavo Quinteros, estratega que podría recibir el fichaje de un viejo anhelo suyo.

Se trata de Cristian Tarragona, delantero argentino de 32 años que fue buscado hace algunos mercados por los albos pero sin mayor éxito. Sin embargo ahora el panorama es alentador, pues termina contrato con su club e incluso se mostró muy interesado en venir a jugar a Chile al ser consultado por la posibilidad.

"He visto que mi nombre ha aparecido en medios de Chile. Bueno, yo lo dije hace un par de años cuando yo estaba en Vélez Sarsfield. Ahí tuve contacto con la gente de Colo Colo, pero ahora no ha habido algo oficial", comenzó señalando el actual jugador de Gimnasia y Esgrima de La Plata en conversación con La Tercera.

Cristian Tarragona podría llegar a Colo Colo.

En ese mismo sentido, delantero centro se mostró abierto a una posible llegada y afirmó que "¿A quién no le gustaría jugar en un club como Colo Colo? Es una opción que me interesa mucho. Es un equipo importante de Sudamérica y de Chile, pero repito que hasta ahora no ha vuelto a existir ese llamado".

Finalmente, a modo de conclusión Tarragona reveló información sobre su situación contractual. "Este 31 de diciembre se termina mi contrato con Gimnasia y Esgrima de La Plata. He tenido algunos llamados de equipos argentinos y extranjeros, pero aún no tomo una decisión sobre mi futuro. Mi idea es salir a jugar fuera de mi país", sentenció.