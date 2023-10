Jubilan a joven promesa de La Roja: "jugando así no puede estar más"

La Roja disputó un partido muy malo ante Venezuela y nadie se ha salvado de las críticas, ni los menos experimentados. Y es que Dante Poli no tuvo piedad y aseguró que si Darío Osorio continúa jugando así no tiene nada que hacer en la Selección.

"El jugador tiene que gravitar. Le hemos exigido a cuántos entrenadores renovar, el recambio no forzado, sino que de manera natural", comenzó diciendo Poli en ESPN.

Luego, el exfutbolista lanzó una dura advertencia para el jugador formado en Universidad de Chile. "No quiero descartar a nadie con esto, pero Osorio jugando así no puede estar en la selección", sentenció.

Finalmente, Dante Poli criticó la actitud de Osorio, asegurando que también influye la actitud y cómo te involucras en el compromiso.

"Se juegan estas chances y en esta opción Osorio ingresó en condiciones donde daba la impresión de que se podía. Es cómo participas, te involucras y tiene que ver con sus defectos, que mejorará probablemente y va ser importante", concluyó.

Excusas para Osorio y criticas para La Roja

Sin embargo, todos no fueron completamente duros con Darío Osorio, pues Tito Awad lo defendió y culpó a Eduardo Berizzo por haber sepultado al joven jugador.

"Lo más peligroso de todo es haberse cagado a Osorio de la manera cómo se lo cagó", dijo Awad, quien luego agregó que "el técnico no se atrevió a sacar a algún jugador más importante".

"A un cabro chico no se le caga como se lo cagó Berizzo. Osorio no era culpable de lo que estaba haciendo Chile, intentó tocar la pelotita, trató, se equivocó, pero no era para que saliera él, habían tres o cuatro jugadores más los cuales poder sacar. Para mi, eso es matar a un cabro chico", complementó Awad.