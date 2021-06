Juan Cristóbal Guarello se mostró molesto con al dura derrota ante Paraguay.

El periodista analizó el pobre desempeño del ex futbolista de la UC.

“Paraguay es un equipo muy precario. No tiene demasiados argumentos futbolísticos. Y a Chile lo complicó. El partido siempre estuvo caliente porque Paraguay siempre planteó un partido físico, de roce”.

“Pinares me parece, me parece, aquí no se trata de matar a nadie, pero devuelve la camiseta. Le pasan la titular a Pinares, ¿para qué? Para que pueda ser el jugador que pueda meter un pase entre líneas, que sea un jugador que pueda crear. Y termina cayendo en el fulbito, en el toque intrascendente”, dijo Juan Cristóbal Guarello.

A eso añadió que “no es solamente un tema de Pinares. Hay un mensaje, y lo dije después del partido con Bolivia, hay un mensaje de la banca que es demasiado, demasiado cuidado, protegido. A este equipo le falta audacia. Y seamos sinceros, el paladar del fútbol chileno en los últimos años se había nutrido de esa agresividad. No son los mismos de hace 5 años, pero por qué Bolivia nos termina metiendo en nuestro arco”.

¿CÓMO ESTARÍAN QUEDANDO LOS CUARTOS DE FINAL?

¿Con quién juega la La Roja?

Colombia vs. Chile

Argentina vs. Ecuador

Paraguay vs. Perú

Brasil vs. Uruguay.

Programación:

Lunes 28 de junio:

20 horas | Uruguay vs. Paraguay

20 horas | Bolivia vs. Argentina

Libre: Chile.

Respecto al rendimiento de los seleccionados, Lasarte comentó que al equipo “no se le vio con la chispa que habitualmente tiene, no quiero ser peyorativo, solo son sensaciones. Paraguay es un equipo muy físico, tenía las ideas claras. A nosotros nos costaba tener el balón, no nos sentimos cómodos”.

“Nosotros pensamos que iban a jugar de otra manera… desde ese lugar nos adaptamos. Vi a una Paraguay muy intensa, un equipo que tenía todo muy simple, acabado, claro”, agregó.