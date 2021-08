Juan Tagle, presidente de Universidad Católica, explicó la situación del técnico Gustavo Poyet en la banca del primer equipo de Las Condes, mencionando que de parte de la dirigencia "hay confianza" en el trabajo del uruguayo.

"Estamos en un torneo complicado y fue un primer semestre intenso. Se han cumplido objetivos y estamos tranquilos, en Cruzados las cosas las tomamos de manera racional y entendemos que los hinchas pueden tener cuestionamientos, es la gracias del fútbol", declaró.

"Obviamente, después de algunas derrotas hay preocupación y conversaciones, pero dentro de lo normal. Estamos confiados en el trabajo que está haciendo Gustavo y tenemos fe en este plantel, que sigue siendo muy competitivo, tengo seguridad que van a agarrar consistencia", agregó.

Respecto al tema refuerzos, el mandamás dijo que: "Hay una posibilidad de tener refuerzos, pero no está definido. Hay conversaciones, estamos contentos con el plantel que tenemos y el cuerpo técnico así lo entiende. Si existe una posibilidad de alguien que venga a pelear el puesto y esté dentro de nuestro alcance, lo analizaremos" reveló.

"Ahora, con Gary (Medel) siempre hay conversación. Yo me he contactado con él y su representante, y la intención que tiene es de seguir en Europa, pero él sabe que si quiere venir no habrá ninguna traba de nuestra parte", detalló sobre el "Pitbull".

Tagle también insistió en respaldar la continuidad de Poyet: "Nadie ha planteado el reemplazar a Gustavo, todo sigue normal en ese aspecto", recalcó.

"El apoyo está siempre para el técnico, ha sido así en Católica los últimos años. En más de una etapa los hinchas han pedido salidas, pero la manera que tenemos de trabajar es no cuestionar la continuidad del DT por uno o dos partidos. No necesitamos estar expresando el apoyo porque hay una comunicación constante", cerró.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Saquen a Poyet ctm! Deja de ser tan tibio juan tagle! En diciembre vay estar lamentandote y vendiendo humo — Sebastian (@scruzado94) August 11, 2021

No entiendo qué es lo que pasa en la cabeza de Juan Tagle. El camarín es un polvorín por culpa de Poyet, de hecho solo nos vimos más relajados el sábado porque estaba Paulucci en vez de él, y aún así lo respalda después de todos los errores que ha cometido? #LosCruzados pic.twitter.com/OpeWCCjAYf — José Ignacio (@jusepe10) August 11, 2021

Quiero creer que las palabras de Juan Tagle son solo para la prensa … no sé si alguien pueda confiar aún en el trabajo de Poyet — SOSPESI ∆ (@ValeriaaRamos) August 11, 2021

Ojalá tener un jefe como Juan Tagle, onda hacer mal mi pega, llevarme mal con todos , pelear hasta por si acaso y aún así me mantengan en mi pega — Noan (@arabanoan) August 11, 2021

CAMPEONATO NACIONAL - FECHA 16

Viernes 13 de agosto

Audax Italiano vs. Santiago Wanderers. 19:00 horas. Estadio El Teniente.

Sábado 14 de agosto

Deportes Antofagasta vs. O'Higgins. 11:30 horas. Estadio "Calvo y Bascuñán".

Deportes La Serena vs. Unión La Calera. 14:00 horas. Estadio La Portada.

Unión Española vs. Colo Colo. 16:30 horas. Estadio Santa Laura.

Everton vs. Deportes Melipilla. 19:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de agosto

Palestino vs. Curicó Unido. 14:00 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Universidad de Chile vs. Cobresal. 16:30 horas. Estadio El Teniente.

Huachipato vs. Universidad Católica. 19:00 horas. Estadio CAP Acero.

Club libre: Ñublense.