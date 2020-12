Juan Tagle y nuevo estadio de la UC: “También soy hincha y esto me emociona”

El presidente de Cruzados SADP, Juan Tagle, se expresó sobre los sentimiento que le nacen al estar a cargo de la época más exitosa de la Franja.

Un día realmente histórico y emotivo vivió ayer Universidad Católica tras anunciar uno de los proyectos más potentes del fútbol chileno en el último tiempo. El cuadro precordillerano oficializó la maqueta de lo que será el nuevo Estadio San Carlos de Apoquindo, que tendrá capacidad para 20 mil personas y estaría listo en 2023.

Ante la gran noticia, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, no escondió su alegría por la realización del proyecto. Ante eso, describió lo que sintió al ver lo que será el nuevo recinto.

"La verdad yo nunca me saco el traje de hincha. Convivo con ello permanentemente y creo que es importante tener ese elemento de pasión. Pero yo no trabajo solo, trabajo en equipo. Pero soy hincha y no me desdoblo, y este anuncio genera sensaciones fuertes, me emociona”, comenzó diciendo.

“Tengo 53 años y cuando se inauguró este estadio tenía 20. Recuerdo todo con mucha emoción, y ahora dirijo la institución, y veo las imágenes del nuevo estadio y se me viene una ansiedad tremenda", agregó en conferencia de prensa.

"Me imagino un estadio moderno, que se pueda disfrutar, ojalá en partidos de instancias finales, con el estadio lleno, con las condiciones modernas, con una atmósfera increíble. Espero estar ese día en la función que sea, o como hincha nuevamente. Presenciar a mi equipo tener un logro deportivo en un recinto tan hermoso como el que hemos presentado", complementó.

Finalmente, el timonel cruzado esclareció que el nuevo San Carlos de Apoquindo aún aguarda por un nombre comercial. "Más allá de un patrocinador, buscamos un socio, que ojalá comparta los mismos valores que nosotros. Sin ese socio principal el proyecto no es viable. Lo que Cruzados refleja en la sociedad chilena es un nombre de respeto, y esperamos ser atractivo para las marcas", concluyó.