Juan Tagle rompió el silencio a casi un mes de la salida de Poyet de la UC

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, reveló detalles de la despedida del técnico uruguayo de San Carlos, y aclaró que ambas partes estuvieron de acuerdo.

Poco menos de un mes ha pasado desde que Universidad Católica confirmó la salida de Gustavo Poyet de la banca. Con lo que terminaron antes de tiempo el contrato con el uruguayo, después de una serie de resultados irregulares en el Campeonato Nacional 2021. Situación a la que se refirió Juan Tagle.

Y, a pesar de que el objetivo del histórico tetracampeonato continuaba siendo factible, el proceso del técnico charrúa no dio para más. Así, determinaron en común acuerdo finalizarlo, e inmediatamente después pusieron a Cristián Paulucci en su puesto.

Ante eso, el presidente de Cruzados tuvo una extensa conversación con Radio ADN sobre la salida de Poyet. Y el mandamás cruzado reveló detalles de las condiciones con las cuales se desarrollo su despedida del elenco precordillerano.

“(Poyet) entró en una dinámica de conflicto con los medios que no es buena y que como club es alejado de lo que buscamos", señaló de entrada. Y con respecto a lo mismo, señaló que el ex técnico del Betis "se vio incómodo, no lo esperaba y empezó a entrar en una dinámica negativa”.

Tras eso, Tagle reconoció que, desde su punto de vista, que los hinchas se excedieron con un asunto en particular. Esto porque reconoció que los fanáticos cruzados fueron mucho más duros con sus críticas en ocasiones que no se ameritaba.

“Me parece que fue exagerada la reacción hacia él. El término fue muy bueno, cobró solo hasta el día que trabajó, se fue y el equipo seguía estando en posiciones de avanzada y ahora seguimos peleando el título. Se exageró un poco en la crítica hacia Gustavo (Poyet)”, indicó.

“Trabajamos muy bien, fue cumpliendo las expectativas, hizo una buena Copa Libertadores, pero es para una discusión larga, le costó el medio, no trabajar nunca en Sudamérica también lo afectó“, concluyó.