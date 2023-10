Juan Tagle furioso por arbitraje en el triunfo de Colo Colo ante la UC

Juan Tagle sacó la voz ante los medios en conferencia de prensa luego de la derrota cruzada ante los albos. En Universidad Católica se sienten perjudicados por el arbitraje de Felipe González en su derrota por 2-1 a Colo Colo en le estadio Monumental.

“Colo Colo fue superior el primer tiempo, pero el fútbol se gana con situaciones específicas. Fue un arbitraje muy cargado, parcial. Las amarillas para uno y otro lado, la disparidad de criterios en las tarjetas. Hay tres jugadas claves, los medios tienen que dar su opinión”, aseveró el directivo tras el compromiso en Macul.

Tagle se refiere a la expulsión de Gary Kagelmacher por doble amarilla, además reclama foul de Óscar Opazo a Clemente Montes. “Nosotros estamos frustrados, en un Clásico, expulsar un jugador de esa forma y no tener el criterio fino para otras tarjetas. El penal de Clemente me parece evidente, tiene marcado su rostro por el golpe, no la fue a ver al VAR”.

Pero no se quedó ahí, ya que también doijo que: “Llama la atención, los 11 minutos de descuentos es impresentable”.

Para cerrar, dinicó que. “Católica se vio gravemente perjudicada. Hay que ver qué hacemos, estamos muy frustrados, si el resultado se mantenía, nos metíamos de lleno en copas internacionales. Tendremos que evaluar internamente qué hacemos con esta situación de injusticia”.

Juan Tagle y el arbitraje de Felipe González: "Fue un arbitraje muy cargado y fuimos perjudicados en tres situaciones (...) los 11 minutos de descuento son impresentables"🤍💙🎤#LosCruzados pic.twitter.com/e04YjgsLn4 — Frecuencia Cruzada (@FrecCruzada) October 1, 2023

El DT de la UC poiensa lo mismo que Tagle: “Lo arbitral, obviamente que hay frustración en estos momentos, hay emociones que a uno lo traicionarían, porque es evidente que hay muchas cosas que nos molestan, sobre todo en la injusticia, en el no ser medidos con la misma vara y lo puedo resumir en algo simple, foul a Falcón de Fernando Zampedri en el primer tiempo, está presionado en la esquina y es muy fácil cobrar, pero después hay una misma de Falcón a Zampedri, en la que no tiene en la misma vara”, dijo Núñez.