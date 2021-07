Juan Román Riquelme, vicepresidente de Boca Juniors lamentó la forma en que el club quedó eliminado de Copa Libertadores.

“Siempre fue un torneo muy serio, tenemos que cuidarlo y no se está haciendo eso. Nunca vi algo así, es lamentable. Que un equipo gane los dos partidos y quede afuera. Esto es lamentable, es vergonzoso, no es serio, es la verdad”, señaló Riquelme en TyC Sports en contra de la Conmebol.

“Cuando no te cobran los goles, puedes jugar todo el día, y si no te cobran los goles no pasas. No nos dejaron pasar, esa es la verdad”, fue el reclamo del exvolante.

El ídolo argentino indicó además que la eliminación “claro que duele mucho, da mucha tristeza. Amaba jugar la Copa Libertadores, para mi era maravilloso. Y hoy tenemos que ser conscientes de que lo que pasó la semana pasada en nuestro estadio, lo que pasó en Cerro Porteño, lo que pasó es lamentable. Ordinario. No la estamos cuidando a la copa”.

"Todos estamos de acuerdo en que Boca fue merecedor de los dos partidos. Cuando metes los goles y no te los quieren cobrar, no puedes hacer nada. Es tan simple como eso. Cuando ganas los partidos y no te cobran los goles, no es una cuestión que me molesta a mí o no, todos lo tenemos claro”.

Finalmente, Juan Román Riquelme tuvo palabras de agradecimiento a los jugadores de Boca Juniors:

“Tengo que felicitar a los muchachos. Estamos contentos por cómo nos representó el equipo, porque ha jugado la Libertadores como se debe jugar, tanto en nuestra casa como en Brasil. Cuando ganas los dos partidos, fuiste el mejor, pero cuando no te cobran los goles…”, cerró el ex 10.

Programación oficial de la fecha 12 del Campeonato Nacional.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal