Juan Pablo Gómez critica el estado de la cancha del Santa Laura

El nuevo lateral de la U lamentó la “mala fortuna” que tuvieron ante Huachipato y calificó el estado del césped en el recinto de Independencia como el peor en el que ha jugado en su carrera.

“Fue un partido ingrato, ellos tuvieron la fortuna que nosotros no tuvimos (…) Lo que falta lo vamos a ir encontrando, estamos trabajando bien, esto recién empieza”, aseguró el ex Curicó Unido.

FOTO. LA VOZ AZUL

“La actitud estuvo, tenemos que seguir insistiendo. No se puede ver lo que uno está trabajando porque la cancha no lo permite. ¿Se puede calificar con menos que cero? Nunca me tocó una cancha así en Primera División: mucha arena, mucha champa y poco pasto, es difícil jugar al fútbol. Me da pena que como fútbol chileno tengamos que pasar por esto“, concluyó el refuerzo de la U de Chile.