Juan Manuel Olivera y su gran amor por la U: “Me habría encantado volver”

El delantero uruguayo, Juan Manuel Olivera, dejó nuestro país hace diez años, pero nunca olvidó a su amado equipo, la Universidad de Chile.

Un nombre que seguramente los hinchas de Universidad de Chile recuerdan con cariño es el de Juan Manuel Olivera. El charrúa no estuvo tanto tiempo en los azules, ya que tuvo pasos en 2005, 2009 y 2010 y defendió la camiseta azul en casi 100 encuentros.

“El Palote” se ganó un lugar definitivo en el corazón de los fanáticos azules a punta de goles. Y el hecho que más deben recordar seguramente es el gol que marcó en el Estadio Santa Laura ante Unión Española, que significó el título del Torneo Nacional de Apertura 2009 para el cuadro universitario.

Un recuerdo imborrable que, afirma, si hubiese sido por él se podría haber vuelto a vivir."Nunca me han llamado para tener una tercera etapa en la U. Creo que hubiese sido lindo, pero trato de fijarme más en lo que pude conseguir en el tiempo que estuve", indicó en diálogo con En Cancha.

"Obviamente me habría encantado volver, pero no siempre depende de uno, sino que de las circunstancias del equipo y la gente que está al mando y eso uno lo tiene que respetar", añade.

Sin embargo, reconoce que "estoy muy orgulloso de la gente que conocí, de los compañeros con los que compartí y de lo que ha crecido el club sobre todas las cosas. Hoy por hoy en cuanto a infraestructura y organización es un club de primer nivel, y estoy muy feliz por eso".

Este jueves Olivera se reencontrará con el fútbol nacional, ya que defendiendo la camiseta de River Plate de Uruguay se medirá ante la Universidad Católica por octavos de final de la Copa Sudamericana.

Pese a eso, señala que una parte de él no se fue de Chile. "Siempre sigo la campaña de la U. Viví con mucho sufrimiento la angustia de lo que pasó el año pasado, no se daban los resultados y el equipo estaba en una posición no acorde a lo que merece esa institución".

"A veces buenos jugadores y entrenadores no logran ensamblar un gran equipo y el fútbol cada vez está más competitivo y parejo, lo que hace que un mal funcionamiento lo pagas caro. Sin duda no fue un gran año, pero de a poco se va recomponiendo", explico sobre la compleja situación de la U.

Finalmente, le puso todas sus fichas a Rafael Dudamel en la banca azul. "Ahora con un nuevo entrenador buscarán los resultados y tratando de pelar arriba como el equipo se merece y tiene bien acostumbrado a la gente”.