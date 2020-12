El defensa se vio muy molesto y le madnó un mensaje a los periodistas e hinchas que lo criticaron.

Hoy en conferencia de prensa el ex Boca Juniors enfrentó a los medios de comunicación y rompió el silencio tras los rumores que lo vinculaban con la UC.

"Pueden informar que uno juega bien, mal o regular, pero que digan que soy un traidor, que me quiero ir, que le deseo lo peor a Colo-Colo es todo falso. Estoy recontra agradecido con el club, estoy contento acá", expresó.

Para finalizar agregó que, "desde que llegué mi compromiso con el club siempre estuvo y va a estar. Algunos informan mal y dicen cosas que no corresponde. Podré jugar bien o mal, pero nunca que no quise estar".

También tuvo palabras para el premio que les ofreció Aníbal Mosa para no bajar a la B: "De parte nuestra, del plantel, nunca pedimos ningún tipo de premio. Desde que llegamos somos empleados del club y nos comprometemos a entrenar y jugar. No exigimos nada. No estamos en condiciones de pedir nada".