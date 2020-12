Juan José Ribera estalló por “falta de criterio” para programar partidos de Coquimbo

El entrenador de Coquimbo Unido, Juan José Ribera, también se refirió a la histórica clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana.

Juan José Ribera, director técnico de Coquimbo Unido, pidió más criterio y sentido común al momento de definir la hora de los partidos de su equipo. El cuadro Pirata ha tenido una temporada muy agotadora, ya que se encuentra peleando los últimos puestos del Campeonato Nacional, y también está en las semifinales de la Copa Sudamericana.

"Tenemos la semifinal en enero, así que en este periodo esperamos enfocarnos cien por ciento en recuperar terreno, pero hay algunas cosas que no entiendo de las programaciones de los partidos", confesó en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

"Tenemos un partido pendiente con Antofagasta y otro con Colo Colo, producto de Copa. Jugamos el domingo a las 21:30 horas con O'Higgins en nuestro estadio, y el partido pendiente está programado para el miércoles a las 10:30 de la mañana", agregó.

"No pido que me ayuden ni nos hagan jugar con ventaja, pero no me gusta cuando se te programa el partido, terminamos cerca de las 12 de la noche el partido del domingo y jugamos a las 60 horas después. Podría ser a las 19:00 horas para entregarnos más descanso, pero está a las 10;30 horas. Es un poco de falta de criterio en cuanto a lo que es la programación", complementó.

En la misma línea, destacó que "no espero que me ayuden, pero tampoco que me perjudiquen. El partido con Colo Colo también está programado a las 10:30 horas. En este momento, las horas de diferencia entre partidos influyen mucho en la recuperación, no entiendo por qué programan a las 10:30, no se juega la fecha, no hay partido ese día".

"No es con el ánimo de polemizar ni que nos favorezcan, pero no sé... me parece que el club está haciendo la gestión hace un par de días, pero si ves la programación aún está para las 10:30 de la mañana y nosotros cerramos la fecha el domingo a las 21:30 horas. Son dos días y medio para recuperar jugadores, a un partido pendiente, y quizás si sumamos podemos salir de la zona en que estamos", explicó.

"La idea es competir en igualdad de condiciones. Sabemos que hay desgaste, pero con pocas horas de recuperación entre un partido y otro... siento que es faltar al sentido común, porque por último, si están jugando a las 21:30 programemos al miércoles a las 21:30 horas para dar tres días de recuperación", aseveró.

Ribera también tuvo palabras para la histórica clasificación de sus dirigidos en Copa Sudamericana. Los Piratas eliminaron a Junior y se metieron en semifinales del certamen, donde ahora deberán enfrentar a Defensa y Justicia.

"Uno lucha con las armas que tiene, trata de ser realista y conocer qué está afrontando, echa mano a lo que tiene. Afortunadamente, el plantel es rico en cuanto a calidad humana y al trabajo", aseguró.

"El segundo tiempo que hicimos en Barranquilla fue lo mejor en la llave, fue de los mejores pasajes nuestros, después nos fuimos manejando viendo el resultado que habíamos sacado y los goles que convertimos de visita", concluyó.