Juan José Ribera elogió a Pinilla: “Se inyecta las rodillas para jugar 15 segundos”

El entrenador de Coquimbo Unido, Juan José Ribera, destacó el compromiso de Mauricio Pinilla con el cuadro Pirata para evitar el descenso.

Un vital triunfo obtuvo ayer Coquimbo Unido ante Unión Española en el Estadio Santa Laura por 1-0. Este resultado le permitió al elenco de la Cuarta Región abandonar el último puesto de la tabla de posiciones, y aún más ilusión les genera teniendo en cuenta que le quedan partidos pendientes en comparación con sus rivales directos en la lucha por no descender.

El director técnico de los Piratas, Juan José Ribera, se mostró satisfecho con el resultado conseguido y destacó el compromiso de sus jugadores. Tanto así, que utilizó un claro ejemplo para graficar el sacrificio al que se han visto expuestos sus jugadores.

"Probablemente él no te lo dijo, pero Mauricio Pinilla se inyecta las rodillas para sacarse líquido antes de todos los partidos. Un campeón de América hace eso para jugar 15 segundos", confesó en diálogo con TNT Sports.

El DT del equipo ‘Barbón’ no solo destacó el trabajo en ofensiva, sino que felicitó a todo el equipo. "Rescato la hidalguía y entereza de los jugadores porque no es fácil jugar con la presión de ser el último. Pasamos de hace unas semanas de tener la posibilidad de clasificar a la final de la Copa Sudamericana a tener que pelear por no descender", agregó.

Con respecto a la derrota frente a Colo-Colo en el último minuto, Ribera señaló que "dolió mucho en el camarín pero al otro día ya estábamos arriba. Todos los partidos son revanchas y en esta le ganamos a un equipo complicado. Esperamos que esto nos dé confianza para lo que viene".

Finalmente, se refirió a la verdadera final que jugarán ante Universidad de Chile este viernes en condición de local. "Será durísimo como todo lo que nos falta y más porque los dos estamos jugando por lo mismo. No hay mucho tiempo para trabajar pero queremos ver mañana cómo estamos en lo físico y quiénes están bien", concluyó.