Juan Cristóbal Guarello y eliminación de la U: “Con titulares pudo haber clasificado”

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, tuvo buenas palabras para la dura eliminación de Universidad de Chile en Copa Libertadores.

Una amarga jornada internacional vivió Universidad de Chile ayer en el partido de vuelta por la segunda fase de la Copa Libertadores. Los azules cayeron por 2-0 ante San Lorenzo y se despidieron del certamen después de ser protagonistas de un brote de coronavirus en el plantel. Esto provocó que viajaran a Argentina con muchos juveniles, y algunos incluso no habían debutado profesionalmente.

Así, en la oncena titular el entrenador Rafael Dudamel se la jugó por alinear dos jugadores que hicieron su estreno oficial con la camiseta azul. Y tras el partido, Juan Cristóbal Guarello realizó su análisis del duelo en la transmisión de Radio ADN.

“Los goles de San Lorenzo llegaron en un gran momento para la U… nunca es un bueno que te marquen, pero empezando el partido. Y cuando la U logra acercarse, tener más la pelota y meter pelota de riesgo viene el 2-0”, explicó.

Añadió que “no hay mucho para comentar este partido, pero queda que la U luchó. Fue un equipo que luchó, metedor, la peleó, pegó patadas y salió a buscar su suerte, pero no tenía argumentos ni cómo. La impotencia futbolística de la U se refleja en que no sé si el arquero de San Lorenzo tapó algo. No recuerdo un remate al marco. Eso te ahorra muchas palabras”.

“La U no fue capaz de acercarse porque no tenía cómo elaborar, la falta de un volante que metiera una pelota con ventaja o que los laterales se proyectaran, y sintió la salida de Luján”, agregó.

“Es inapelable el triunfo de San Lorenzo, pero ¿qué pasaba si la U jugaba con todos sus titulares? Este partido habría tenido un tránsito completamente distinto, pero es una especulación. Mala suerte, pero nos dice que los equipos que jugarán el campeonato nacional... cuidado con las medidas sanitarias y los contagios”, comentó.

“Con plantel titular la U pudo haber clasificado contra un San Lorenzo precario y muy torpe, que sacó ventaja cuando la U se enredó por la falta de sus titulares”, complementó.

Sentencia que “de los juveniles, los dos Morales (Marcelo y Mauricio) me parecieron bien, destaco en general lo luchadores, pero hubo problemas en la posición… Navarrete. Marcelo Morales puede ser lo mejorcito”, cerró.