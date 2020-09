El periodista estuvo presente en la tranmisión de partido de los albos ante los brasileros.

Juan Cristóbal Guarello, comentarista de ADN Radio, señaló durante la transmisión del encuentro tras el 2-0 en los primeros 45’ que “Colo Colo, como ya hemos visto, no tiene nada para poder cambiar el rumbo del partido. Trata de arrimarse con Bolados o Valencia, pero no logra inquietar. Muy poco lo de Colo Colo, pero no es novedad. Este es el loop eterno de Colo Colo: no cambia, no cambia, no cambia. Más encima dos autogoles, la lesión de Mouche. Algo está pasando acá”.

En la misma línea señaló que “es un equipo sin estructura es Colo Colo, no hay una forma de jugar. Lo que uno pide a estas alturas es entrega, este plantel como expresión de jeugo no tiene, no lo ha tenido y cada vez es peor. Pero bueno, uno dice que tres o cuatro de los jugadores con más cartel se revela, eso pasa a veces, no digo para ganar, pero por lo menos para dejar una imagen más decorosa ante Paranaense. El equipo brasileño lo está ganando sin exigirse”.