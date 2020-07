Juan Cristóbal Guarello: "Si necesitas el 10%, sácalo. Si no necesitas, no lo saques"

El periodista mostró su visión sobre el proyecto de Ley que fue discutido esta jornada.

En el programa Los Tenores de ADN, el comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello analizó la medida apoyada por sectores de oposición y muy resistida por la derecha:

“Siempre trato de mirar las cosas con distancia, como lo hice con el 18 de octubre. Cuando se hacen este tipo de cosas hay que saber cuánto cuesta y quién paga. Hasta el momento nadie sabe quién paga esto”, dijo Guarello.

gregó: “qué es lo que más te conviene, esa es la pregunta que le hago a cada persona. Mirar las alternativas: el retiro, el préstamo, el fondo… Y analizarlo con la cabeza fría, no caliente, porque la plata que se gasta hoy se va a necesitar mañana. Si no necesitas sacar el 10% no lo saques. Si lo necesitas, sácalo. La gente que te dice me quedé sin trabajo y puede sacar 600 lucas, es evidente… La necesidad es muy grande e inmediata”.

Y siguió complementando que “celebrar, podemos ver, porque al final el sistema de pensiones, no por transformarlo en estatal, te van a subir la jubilación. Lo que necesita el sistema de pensiones es recaudar más. ¿Y cómo lo haces? Hay que aportar más, ese es el tema. Acá se aporta un 10%, que es la mitad de los que aportan los pensionistas en países desarrollados. Era lógico que esto hiciera aguas hace rato”.

“Hay que hacer una reforma de pensiones como corresponde, con una discusión técnica, no ideológica. Yo creo que, si uno tiene un porcentaje individual y otro solidario, es lo lógico. Algo que este Gobierno bloqueó por mucho tiempo”, expuso.

Guarello sentencia que “se puede tribunear y decir que acá ganó el pueblo. Cuidado: se va a poder retirar, pero siempre hay que ver qué conviene hacer. Es una decisión económica, no una fiesta”.