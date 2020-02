El entrenador del Cacique se refirió en duros términos a los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental.

Juan Cristóbal Guarello se fue en contra del estratega por no condenar a los barristas que lanzaron fuegos artificiales a la cancha: "Si Salas no quiere jugar, que renuncie a Colo Colo. Criticó muchas cosas pero no dijo nada contra la gente que agredió a Blandi. Estuvo lamentable en sus declaraciones, nunca ha condenado a los que generan violencia".

Según el periodista, los violentistas son minoría: "Los que provocaron incidentes ayer fueron 40 personas, eran minoría. En Iquique hubo 8 mil personas, los golearon y no hubo incidentes. Que no haya más aprovechamiento político con el fenómeno de las barras"

Por último, le mandó un mensaje a las barras: "Dejen de tragarse esa cucharada de caca, (a las barras bravas) no les interesan los cambios sociales".

Mario Salas: “No estamos preparados. No voy a esperar a que a mis jugadores les pase algo peor de lo que le pasó a Nicolás” — Colo-Colo (@ColoColo) February 16, 2020

Mario Salas: “Nos gustaría terminar el partido pero es una decisión que lógicamente deben tomar las autoridades” — Colo-Colo (@ColoColo) February 17, 2020

