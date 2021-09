Juan Cristóbal Guarello se tiró sin filtro en contra de Francis Cagigao

El periodista deportivo realizó una dura crítica al director deportivo de la ANFP, Francis Cagigao, tras la conferencia de prensa que dio recientemente.

Gran sorpresa causó este martes el director deportivo de la ANFP, Francis Cagigao, al aparecer en una conferencia de prensa. Situación donde aclaró lo sucedido con Robbie Robinson, quien abandonó a La Roja en la pasada triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

Igualmente tuvo tiempo para referirse a las distintas gestiones que realizó para conseguir a Ben Brereton y Francisco Sierralta en septiembre. Esto porque sus equipos, Blackburn Rovers y Watford respectivamente, no permitieron que el delantero y el defensa viajaran.

Ante eso, Cagigao respondió a quienes criticaron que no haya podido conseguir que viajen los jugadores mencionados. "Pensar que yo, porque trabaje 24 años con un equipo de la Premier, iba a lograrlo... ojalá tuviera ese poder y tomarme un té con la reina".

Frase que no cayó nada de bien al periodista deportivo de Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello. Motivo por el cual criticó sin filtro al director deportivo por su gestión y las declaraciones que ofreció.

"No si no había que tomarse un té con la reina. Los delegados de Colombia y Argentina no se tomaron un té con la reina. Había que tomarse un té con los presidentes del Blackburn y el Watford”, comenzó disparando.

Tras eso, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 añadió que “nadie le pidió que entre a Buckingham vestido de soldado inglés. Esas son las caricaturas que hace él para defender el trabajo que no hizo", complementó.

"Cómo no puedes traer un jugador de la segunda división inglesa, cómo no le va a convenir al Blackburn que venga Brereton. En estos casos, cuando hay denuncias así, tienes que ser más contundente con lo que hiciste, y no hacer chistecitos. Porque el fútbol chileno no está para chistecitos", continuó.

Así, Guarello también cuestionó sus capacidades. "Dime qué ha hecho además de ser un observador de jugadores del Arsenal. Estuvo 20 años de scout en el Arsenal y se dedicaba a mirar jugadores y a recomendar, pero tampoco es que tenga las competencias para armar un plan técnico. Su trayectoria lo dice".

Y aprovechó para recordar lo sucedido con el peluquero y los jugadores de La Roja en la concentración de la Copa América en Brasil. "Ya con el asunto del peluquero en Brasil, cuando ya había salido en todos los medios, se le pregunta a Cagigao y el dice desconocer lo que había pasado".

"Parte con la pomada de que no había nada en Chile, y eso no es verdad. Esa es la mentira instalada, que tuvo que empezar de cero", concluyó.