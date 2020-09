Juan Cristóbal Guarello se tiró en picada contra Colo-Colo: “Católica le hacía siete”

Juan Cristóbal Guarello se refirió al encuentro donde hoy Colo-Colo enfrentará a Peñarol de Uruguay por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, y aseguró que los albos, teniendo en cuenta el nivel ante O’Higgins y La Calera, tendrán que aferrarse a la ilusión de un milagro.

Colo-Colo sigue sumergido en una profunda crisis, y es que los resultados no acompañan en la cancha y las cosas en el camarín parecieran estar cada vez más quebradas. Y Juan Cristóbal Guarello aprovechó su espacio en Radio ADN para darle con todo a los de Macul por su rendimiento.

“¿Gualberto Jara destaca la actitud contra La Calera? Qué parámetros tiene Colo-Colo, el partido contra O’Higgins es irrepetible, no puedes jugar peor. Te agarró O’Higgins que venía de tumbo en tumbo… si era la Católica le hacía siete”, comenzó disparando el periodista deportivo.

Además, añadió que“no se entiende a lo que juega, no tiene una forma, y una velocidad de bototo de astronauta. Colo Colo juega con velocidad de veterano. Hay jugadores que están en otra cosa, no están comprometidos y esperan que esto pase solo, nadie pide la pelota”.

El comunicador también reconoció que no logra entender lo que plantea el entrenador Gualberto Jara, y confesó que “tiene un funcionamiento incomprensible y no sabe a lo que juega Colo Colo. Juega mal. La probable formación contra Peñarol es con volantes mixtos y de corte, pero no hay un tipo que haga fútbol. Se puede enganchar Paredes, pero lo alejas del área”.

Después, Guarello reconoció que“es un equipo punta para arriba, y que se las arreglen en la ofensiva. Es decir, pelotazo largo del fondo y echar a correr a Mouche y Bolados”.

Finalmente, el rostro de Radio ADN y Canal 13 le dio una recomendación al Cacique: “En el Campeonato Nacional Colo-Colo paulatinamente se está complicando en la tabla del promedio. Pero en la Libertadores estás ahí. Cómo Mouche, Opazo, Bolados… cómo no decir: le vamos a ganar a Peñarol si nos ponemos las pilas, este es otro campeonato, cómo se nos va a olvidar jugar”.