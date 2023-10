Juan Cristóbal Guarello se enfurece y carga sin piedad contra Pablo Milad

Nadie ha quedado indiferente a la exclusión de Chile de la organización del Mundial 203. Esta vez el turno de opinar fue de Juan Cristóbal Guarello, quien se enfureció y cargó sin piedad en contra de Pablo Milad, acusado por muchos como el principal culpable.

"Quieres hacer un Mundial y tienes al teletubbie parado en la puerta de Juan Pinto Durán, dejémonos de tonteras", comenzó diciendo Guarello en Radio Agricultura.

Luego, continuó con todo. "No han podido hacer un predio, se suspenden partidos, no hay canchas buenas. Hace poco más de un mes casi no se jugó en el Monumental y hubo que ir a Viña del Mar", sentenció.

En ese mismo sentido, el comunicador reveló un par de negligentes situaciones que se viven en el fútbol joven, lo cual imposibilita cualquier intención de organizar algo grande.

"Primero arreglemos que se está jugando fútbol formativo con un árbitro, que la mayoría de los clubes no tienen ni un tipo para poner una inyección, la cantidad de partidos Sub 16 que se suspenden porque los árbitros no tienen seguridad… y querían hacer el Mundial de 2030", dijo Juan Cristóbal Guarello para finalizar.

De esta manera, Pablo Milad recibió nuevas críticas por su ineficiencia al mando de la ANFP, lo cual tiene al fútbol chileno en un presente oscuro y lamentable, con estadios vacíos, con canchas deplorables y con una calendarización de partidos que deja mucho que desear.

Todo esto se ha visto traducido en los malos resultados que han obtenido los equipos nacionales en las competencias internacionales, además de los bajos rendimientos mostrados por la Selección.