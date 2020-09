El periodista de Radio ADN explotó de rabia ante la ausencia del Gerente Deportivo en medio de la crisis.

Guarello disparó con todo a Marcelo Espina, a quien apuntó como uno de los máximos responsables del tremendo papelón que se vivió en esta jornada en el Monumental.

“Lo de Colo Colo es una pillería ordinaria, que es inaceptable. El fútbol chileno no puede seguir así. Marcelo Espina debe renunciar ahora, no pude seguir en el club, ahora mismo debería estar tomando un taxi a su casa”, afirmó el periodista.

“Que Colo Colo no tuviese listas sus cosas para entrenar te dice algo. La tenían lista desde antes para no jugar. No tiene sentido. Es una vergüenza”, agregó.

También le dio con todo a la ANFP: “Queda claro que, según el reglamento de la ANFP, que fue hecho en conjunto con el MINSAL, no está contemplada la suspensión de un partido por un positivo. No está contemplado, la ANFP está violando su propio reglamento”, declaró.

“Lo que la ANFP hizo hoy es antirreglamentario, por más que Paula Daza haya llamado para no jugar. Colo Colo hizo todo lo posible por no jugar el partido, no lo jugaron, pero lo que es peor, por reglamento no correspondió suspender este partido. Así está el fútbol chileno”, cerró.