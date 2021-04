Juan Cristóbal Guarello le respondió a Johnny Herrera por “cama” a Dudamel

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, se refirió a la acusación de Johnny Herrera, que afirmó que intentaron “hacerle la cama” a Dudamel en la U.

Como ya es costumbre, una serie de conflictos enfrenta Universidad de Chile tras caer por 1-0 en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Pero eso no fue todo. Ya que, además de la dolorosa derrota, Johnny Herrera afirmó que a fines del año pasado un grupo de jugadores intentó hacerle la cama al técnico Rafael Dudamel.

El histórico multicampeón con el “Romántico Viajero” reconoció que en la interna azul se formaron dos bandos, uno de chilenos y otro de argentino. Los cercanos a Walter Montillo habrían remado para atrás con la clara intención de que Dudamel saliera de la banca, cuando se peleaba por no descender.

“Herrera manda a preso a todos los compañeros… Puede ser, no creo que esté hablando de forma gratuita, pero él también tiene sus intereses y regalones, su punto de vista y gente dentro del club que le cae mal. Es parte del antecedente para tener en cuenta”, señaló el comunicador en Radio ADN.

A eso, añade que “el otro día Julio Barroso desmentía una pelea (en Colo Colo) que Esteban Paredes daba por hecha. Tiene que haber algo de eso, porque lo de Montillo le generó ruido a Universidad de Chile. Ahora, como una cama…”.

Por otra parte, el reconocido periodista aprovechó para comentar el funcionamiento del equipo dirige el estratega venezolano. “Encuentro que el equipo juega muy apretado, incómodo. No sé si Dudamel tiene muy claro lo que tiene que hacer. No sé si ha mecanizado jugabas en ofensiva, porque no se ve. No le veo mucha vuelta”.

Así, Universidad de Chile tendrá en esta sexta fecha la posibilidad de dejar atrás la amarga derrota en el Superclásico. Esto porque este lunes 3 de mayo recibirá al colista Santiago Wanderers en una nueva jornada del Campeonato Nacional 2021, donde necesitan con urgencia un triunfo para la confianza.