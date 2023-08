Juan Cristóbal Guarello le responde sin filtro a Charles Aránguiz

Juan Cristóbal Guarello metió al baile a Charles Aránguiz en el tema de los representantes que manejan el fútbol chileno, en donde el comunicador de Direct TV acusaba al formado en Cobreloa de haber reclutado a Leonardo Valencia para la agencia de Fernando Felicevich.

En conversación con LUN, Aránguiz le respondió al periodista: "Supe lo que habló Guarello y no me molesta porque no es algo grave desde mi punto de vista. Pero me doy cuenta de que no está informado de la relación que pueda tener un jugador y un representante. Para empezar, a Leo lo conozco desde los 16 años”, dijo el seleccionado nacional.

“Desmintió, pero no desmintió. Desmintió que él haya estado en reclutar a Leo Valencia, pero no desmintió. Dijo que si hubiera sido por él llevaba a sus amigos Marcelo Díaz y Eduardo Vargas, pero también dice que Valencia sí es su amigo”, respondió Guarello.

En esa línea, el rostro de Canal 13 asegura que: “El tema está en tribunales y la mujer de Leo Valencia es testigo de cómo fue a la parcela Charles Aránguiz a convencerlo. No voy a entrar en un ida y vuelta con Valencia, pero esto está acreditado en tribunales, hay testigos porque se está peleando un incumplimiento de contrato, no hay un tipo despechado que lanza una acusación, hay un tema de platas”.

Aránguiz le respondió a Guarello.

“El ex representante de Leo Valencia, Edison Pereira, tiene en tribunales esta historia y una de las aristas, la ex mujer de Valencia que también está en litigio con el jugador, cuenta cómo llegaba Charles Aránguiz. A penas llegó de la Copa Confederaciones con el contrato listo para Botafogo le dijo que se iba con Felicevich”, cerró Guarello.