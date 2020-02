El periodista le contestó al ex boxeador chileno que lo desafió a pelear.

Un momento muy bizarro se vivió esta jornada, ya que Martín Vargas tuvo una entrevista al diario The Clinic, donde disparó contra todo y aprovechó de lanzar una desafiante amenaza a Juan Cristóbal Guarello.

"Hay algunos periodistas que me ven en las peleas y agachan la cabeza como los burros. Es mejor que no me encuentre a (Juan Cristóbal) Guarello porque le voy a juntar la nariz con el culo. Donde lo vea le voy a pegar", dijo el ex boxeador.

Y rápidamente tuvo réplica del comunicador en el programa Los Tenores de Radio ADN, el aludido aseguró que "he hecho cuatro peleas de boxeo y en tres me he encontrado con Martín Vargas… y ahí me saluda y se va. Me había ofrecido combos hace unos años en un programa y me lo he encontrado unas tres veces y se da vuelta".

Para cerrar, en tono de bromas, Guarello dijo que: "Hay uno de los primeros libros de Borges que se llama “Evaristo Carriego”, que habla de un guapo de barrio a comienzos del Siglo XX y él tenía una frase que dice “Un hombre nunca amenaza y nunca se deja amenazar”, así que cuando quiera, señor Vargas. ¡Nah, no le voy a pegar a un abuelito!", sentenció.