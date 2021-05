Juan Cristóbal Guarello le pegó “tirón de oreja” a Carlo Villanueva: “Se las come todas”

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, se refirió al trabajo realizado por la patrulla juvenil de Colo Colo en la sufrida goleada ante Ñublense.

Un amargo debut en el Campeonato Nacional 2021 tuvieron los juveniles de Colo Colo tras ser aplastados por 5-1 ante Ñublense. Los albos se vieron obligados a utilizar un equipo formado de canteranos tras la gran cantidad de ausencias provocadas por un caso de coronavirus en el plantel.

Después de revelarse que había un jugador contagiado en el equipo, la Seremi de Salud decidió que 17 jugadores eran contactos estrechos. Esto provocó que Gustavo Quinteros pusiera toda su fe en los canteranos, que no han visto acción hace más de un año por la suspensión de los torneos de inferiores.

Debido a eso, este lunes Juan Cristóbal Guarello se refirió al encuentro de las promesas del “Cacique” contra Ñublense. Así, aprovechó su espacio en el programa Los Tenores de Radio ADN para señalar que "el equipo, mientras aguantó y el marcador lo tenía controlado, estuvo ordenado".

"Después del primer gol, el equipo se desarmó y en el segundo fue muy caótico como se paraba, porque no habían entrenado juntos. Era distinto tenerlo un mes antes que dos veces y encontrarse de improviso con un Ñublense que está jugando bien", añadió.

El destacado comunicador realizó un particular análisis del duelo, y destacó a dos jugadores pero criticó a uno que tiene rodaje en el profesionalismo. "Vicente Pizarro demostró que es ordenado, de buen pie. Johan Cruz también, pero se cansó rápido. Y (Carlo) Villanueva explica por qué no está. Da el pase gol, se muestra un par de veces y después se las come todas, como Villanueva Fútbol Club".

Para finalizar, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 concluyó con un lapidario comentario. "Uno o dos jugadores interesantes, pero se entiende por qué la mayoría no está en la convocatoria. Algunos por rendimiento y otros porque están muy verdes".