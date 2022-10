Juan Cristóbal Guarello le da con todo a Fernando Zampedri

El destacado periodista, de DirecTV y ahora Radio Agricultura, analizó lo que ocurrió tras el gol que anotó Fernando Zampedri ante Unión la Calera y que segundos más tarde fue invalidado.

“A mí hay algo que me llamó mucho la atención, no sé si ustedes también... Hay un momento que dije que aquí hay algo que me hizo mucho ruido, cuando descontó Zampedri y le anularon. ¡Salió celebrando el gol como si fuera el 1-0 y estabas perdiendo!”, se quejó Guarello.

Luego, el comentarista deportivo continuó: “En vez de ir a buscar la pelota en el fondo del arco y apurar el juego, estaba preocupado de la tabla de goleadores. Eso está mal”.

Y precisó sobre el tema: “No está mal para jugar por batir el récord, está mal desatenderte del partido para ir a celebrar un gol de morondanga, cuando de verdad estabas dos goles abajo”.

Finalmente, a raíz de esta acción, Guarello dejó entrever que “no sé si en la Católica están todos enfocados en la misma cosa”.