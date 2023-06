Juan Cristóbal Guarello hace pebre a periodista chileno

Juan Cristóbal Guarello se está robando todas las miradas con su nuevo canal de YouTube, el comentarista le lanzó un duro mensaje a un colega de profesión.

Gran revuelo provocó la publicación del periodista corresponsal chileno en Europa, Maks Cárdenas, quien el viernes pasado en su cuenta de Twitter, le hablaba al técnico Pellegrino para que pusiera de titular a Darío Osorio y Lucas Assadi.

“A propósito de Lucas Assadi, un tipo que yo no considero colega que también se dedica a esto, andaba exigiéndole al técnico de la U, Pellegrino que Assadi y Osorio tenían que jugar, ‘yo le exijo que jueguen’, decía”, puntualizó Guarello en la Hora de King Kong.

El comentarista de Radio Agricultura no quedó ahí: “¿Saben que significa eso? Que mi tío ‘va en la parada’, pues. Cuando un periodista empieza a exigir cosas de manera extraña, imagina, si Berizzo no cita a Ben (Brereton) uno tiene que decir ‘Señor Berizzo, ¿Cómo no cita a Ben? como cuando le dije a Pedro García ‘viejo, ¿Cómo no juega el Pájaro Valdés en la selección’, bueno. Pero cuando empiezas a exigir jugadores que no son titulares y que los quieren vender a toda costa, es raro“, afirmó el ex Tenor.

Los canteranos azules no son titulares indiscutidos.

Guarello agregó que “permíteme sospechar de ese coleguita, es raro. Yo ya había visto otras cosas. El problema es que hay dos tipos de periodistas, los que hacen periodismo y los que hacen relaciones públicas. Los que hacen periodismo nos equivocamos, damos opiniones injustas, de repente somos duros, muy exigentes, pero queremos hacer periodismo y mantenemos una distancia”, explicó el periodista de Canal 13.

Finalmente, criticó a algunos periodistas: “Pero otra cosa es dedicarse a ser cheerleaders, a hacer relaciones públicas y en esos que hacen relaciones públicas son los peores porque andan vestidos como futbolistas y además se creen futbolistas argentinos. A lo mejor soy old school”, concluyó Guarello.