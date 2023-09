En la última edición de La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello no tuvo clemencia con los canteranos de Colo Colo: “Lo que hicieron Damián Pizarro y Jordhy Thompson es inaceptable. Es imposible y no se puede defender bajo ningún punto de vista y por favor que no aparezca el mundo de la antropología y la sociología a contextualizar, no”.

“Esos muchachos tenían la puerta abierta para salir y ellos mismos se la cerraron por privilegiar la pichanga, los amigotes, la tontería, la pelotudez y no el jugar en Colo Colo”, aseveró.

Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada: “Si para ellos vale lo mismo jugar en la liga esa por el Universitario Lo Valledor que jugar contra Universidad de Chile el día sábado o cualquier partido de fútbol profesional, esos muchachos no son profesionales”.

“No lo entienden y lo más grave es que el haber estado en las inferiores de Colo Colo no los hizo entender que el fútbol profesional exige ciertas renuncias. Una de las renuncias es no jugar pichangas en cancha dura, donde te lesionas las articulaciones, donde te pueden cagar a patadas y que no está dentro de tu plan de trabajo físico, menos dos días antes del partido”, añadió.

El comentarista repasó a ByN: “Este lo exige, pero parece que nadie les explicó. ¿Por qué? Porque en Colo Colo ya sabían esto, si no era la primera pichanga que se jugaban. Estaban jugando la liga e iban cuartos, más encima van cuartos. Nadie les explicó o se lo pasaron por el aro”.

Para cerrar, señaló que “en Colo Colo fueron complices, porque apenas supieron prefirieron callarse y seguir utilizando los jugadores. Porque era tan importante alcanzar a Cobresal, que daba lo mismo que la disciplina interna del plantel se hiciera bolsa. Por algo (Esteban) Pavez dijo ‘Véndanlo, véndanlo, véndanlo'”.