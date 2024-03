Juan Cristóbal Guarello elogia el trabajo de Almirón en Colo Colo

Colo Colo logró seguir avanzando de fase en la Copa Libertadores, ya que el día de ayer empató a cero con Godoy Cruz en el estadio monumental. Esto, sumado al resultado del partido de ida donde consiguieron un histórico triunfo en tierras argentinas por la cuenta mínima, le permitieron meterse en la última fase previa del torneo internacional.

Ahora los albos ya tienen su mirada en su próximo rival, el cuál es Sportivo Trinidense de Paraguay, quienes serían su último rival de cara al ingreso de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Además, cabe destacar que al igual que la llave ante Godoy Cruz, el cacique cerrará la serie ante los paraguayos en casa en el estadio monumental.

Es precisamente debido al buen trabajo que ha mostardo Colo Colo este año bajo el mando de Jorge Almirón, que Juan Cristóbal Guarello no escatimó en elogios para el estratega y su sistema de juego, donde sólo a perdido un encuentro en lo que va de la temporada, el cuál fue ante O'Higgins la semana pasada en la segunda fecha del Campeonato Nacional.

En conversación con Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello señaló que, "no es el juego atildado y construido, tan llamativo como el del Manchester City, no lo es. Este Colo Colo es un equipo trabajador, un equipo obrero, enfocado y que las pelea todas. Trabaja mucho las jugadas y en ese trabajo, termina generando ocasiones".

Además, el comunicador elogió de sobremanera el trabajo realizado por el actual estratega de Colo Colo. "Lo que pasa es que Almirón va leyendo el partido y dice, ya no me dio por la derecha y necesito reforzar. Además los cambios de Almirón tienen que ver con los que hizo Godoy Cruz. Cuando mete dos tipos más al área, Almirón dice necesito un tercer central, porque me van a llenar de centros y con eso justifica el cambio".