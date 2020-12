Juan Cristóbal Guarello destruyó a Colo-Colo tras nueva derrota

El periodista deportivo, Juan Cristóbal Guarello, se tiró en picada contra Colo-Colo por su nueva caída en el Campeonato Nacional, que los dejó últimos.

Una amarga derrota cosechó ayer Colo-Colo en la fecha 22 del Campeonato Nacional 2020. Los albos recibieron a Deportes La Serena en el Estadio Monumental, en un intenso partido entre los dos colistas del torneo. Los papayeros se impusieron por 2-0, y hundieron al Cacique en el fondo de la tabla.

Ante eso, el periodista Juan Cristóbal Guarello hizo pedazos al Eterno Campeón por el complejo panorama que enfrentan. Y es que tras la derrota ante el cuadro granate, los albos quedaron como colistas exclusivos del torneo, y quedó a cinco puntos de su antecesor, Coquimbo Unido, que tiene un partido menos.

Sobre eso, el destacado comunicador deportivo indicó en Radio ADN que "el tema de Colo Colo es psicológico, es psicológico, ¡es el cagazo!, así de simple. Porque ya no es que el equipo no corra, es que al equipo como que lo desenchufaran en un momento".

“Ayer contra La Serena lo llevaba, se acercaba, hay un remate que saca (Zacarías) López por ahí y esa pelota que combina mal (Gabriel) Costa con (Bryan) Véjar, la contra y gol. ¡Y ahí se acaba! y ese es el problema de Colo Colo, que es devastador, cualquier contratiempo es devastador, es un equipo 'millennial', cualquier contratiempo es devastador, de cristal", agregó.

Por otra parte, el rostro de Canal 13 se tiró en picada contra la directiva de Blanco y Negro. "Arriba tienes que convertir en el otro arco y ahí Colo Colo no le ha acertado, se le pasó la vieja, no pudo traer otro jugador, terminaron trayendo a (Jorge) Valdivia que tuvo que ir a rogarle Mosa, pero Valdivia no estaba para jugar inmediatamente”, explicó.

“Hubo equipos que planificaron con tiempo la contratación de los jugadores y lo que necesitaban para la segunda rueda y Colo Colo no lo hizo y eso está perjudicando al equipo", concluyó.

Colo-Colo ahora pone todas sus fuerzas en preparar el siguiente partido para buscar salir de la zona de descenso. Los albos irán hasta el Estadio Santa Laura para medirse ante Unión Española, este sábado a las 18:00 horas por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2020.