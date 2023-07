Juan Cristóbal Guarello barre el piso con Jorge Sampaoli

Juan Cristóbal Guarello analizó la salida de Arturo Vidal del Flamengo de Brasil, el comunicador criticó al ex entrenador de Universidad de Chile.

"Se va muy peleado con Sampaoli. Me carga hablar de las mujeres de los jugadores, trato de ser muy respetuoso, pero la pareja de Vidal se tiró con todo contra Sampaoli”, lanzó el rostro de Canal 13.

“Sampaoli se salva él. Juan Segura. Y siempre quiere pegar el mangazo. Yo sé que es bandido, pero no me puede caer mal. Es bandido, pícaro… si a Sampaoli no le sirve Vidal, no lo va a poner. Así de simple. Y si le sirve Pulgar, lo pone”, explicó Guarello.

Guarello culpa a Sampaoli de la salida de Vidal.

“Sampaoli es implacable, pone a un jugador hasta que lo revienta”, dijo sobre el estratega campeón de la Copa América 2015 con la Roja.

El periodista recordó la lesión de Matías Fernández para el mundial de Brasil del 2014, Sampaoli quería que el formado en Colo Colo arriesgara su su físico por la selección chilena. “Y si Vidal no está jugando es porque a Sampaoli no le sirve. No hay buena o mala barra, a Sampaoli le importa un carajo si le cae bien o mal. hizo jugar el Mundial de 2014 a Vidal lesionado, recién operado. Y quería a Matías Fernández recién operado y él le dijo que no”

“Sampaoli hace jugar futbolistas infiltrados o desgarrados, le da lo mismo. Quiere ganar el partido. Bilardo es un lírico al lado de Sampaoli en estas cosas”, sentenció Guarello. La Hora de King Kong se transmite en YouTube y también en Instagram, el programa es conducido por Guarello en donde se le ve más relajado y chistoso que en los medios tradicionales,