El periodista analizó la derrota de Colo-Colo ante Jorge Wilstermann en el Estadio Monumental.

El comentarista de Radio ADN se fue con todo en contra del Gerente Deportivo:

“(Gustavo) Quinteros llegó recién, se encuentra con el muerto, tiene que hacerlo vivir, no puede, pero, ¿quién da la cara en Colo Colo? Antes en los malos resultados el presidente salía, decía algo, había gente. El vicepresidente de ahora (Harold Mayne-Nicholls) que tampoco se ve en estos partidos”, comenzó diciendo.

“Colo Colo tiene una estrategia de ocultarlo todo, andar con la del bandido permanentemente como política institucional además de jugar mal. Espina sale a hablar tras el fiasco con Antofagasta por la presión, además fue responsable de la organización del viaje y no admitió ningún error”, argumentó

“¿Qué va a decir ahora? ‘Muchachos, yo no entiendo dónde ven ustedes, el equipo está bien, ¿dónde lo ven?’ (imitando el tono de voz de Espina). No, ya está bueno. Me cuesta creer que un hombre que estuvo en la selección Argentina, fue ídolo de Colo Colo, fue entrenador y no le fue bien, pero tiene el título, lo dirigió Passarella, qué sé yo… ¡Lo haga tan mal, hue’ón! Además un hombre que se expresa con tanta facilidad que no se plante y diga ‘ya, díganme lo que me quieran decir’. ¡Es increíble!”, lanzó.