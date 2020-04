El periodista de Radio ADN no le ve posibilidad alguna al Cacique para esta temporada 2020.

Juan Cristóbal Guarello encuentra coherente que Gualberto Jara siga como DT: “El análisis es técnico y económico. En el técnico, después de lo que hicieron contra Atlético Paranaense. El equipo con lo que hay, mucho más no va a jugar. Más o menos (Gualberto Jara) le encontró el tono al equipo, por ahí un poco más de contundencia, un par de ajustes, pero más de aquí a un buen tiempo no va a dar el equipo. El primer semestre está perdido", dice en Los Tenores de ADN

En la misma línea, el comunicador cree que:

"Seguramente van a llegar un par de jugadores a mitad de año, se va ir otro par. El titulo está prácticamente perdido, a menos que católica se caiga al abismo al regreso de este párate. Clasificar a la Copa, aspirar al segundo lugar y mucho más no va a dar este plantel con el que esté. Además no tendrá tiempo de trabajar, porque hay que esperar a que termine la cuarentena, a que llegue, un montón de cosas".

Los jugadores conocen a Gualberto, hay buen feeling, eso en Colo Colo parece muy importante en este momento. Hay una forma de jugar de Gualberto, paraguaya, un equipo contenido, que no se regala, aprovecha los hombres en punta y de ahí en adelante construir", añade.

“En Colo Colo no hay plata para salir a buscar nada, entonces están amarrados, seguramente ya le pagaron la rescisión a (Mario) Salas. No están las recaudaciones de la Copa (Libertadores), le quedan dos partidos de local que eran importante. No hay plata para ir a un buscar un entrenador y más o menos como Gualberto Jara lo arregló en los últimos dos partido, el análisis es un no vale la pena, no tiene sentido", sentenció.