Juan Cristóbal Guarello periodista deportivo del programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV Sports, se refirió a la falta de gol que tiene la roja de todos.

“Señor Lasarte, Felipe Mora es chileno. Todas las fechas hace un gol o provoca uno. Tiene que explicar por qué no estuvo en la nómina. No hay un jugador en el extranjero que tenga los números que tiene el delantero del Portland Timbers”.

Lasarte sufre con la falta de gol en los metros finales y ahora deberá enfrentar una fecha triple en octubre en donde se jugará gran parte de sus chances para llegar a un nuevo mundial, cuando tenga que visitar a Perú en Lima y recibir las visitas de Venezuela y Paraguay.

Desde su regreso a la competencia tras haber sido nominado por Chile para la Copa América, Mora ha jugado 12 partidos en los que acumula 7 goles.

GOOOOOOALLLLLL TIMBERS!!!



Felipe Mora forces the own goal in the 66th minute!! 1-0! #RCTID @tiktok_us pic.twitter.com/BxvUHxUkEA