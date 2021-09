Juan Cristóbal Guarello analizó el tema de las contrataciones en Universidad de Chile, el periodista duda del poder que tendrá el nuevo gerente deportivo que llegará en algunas semanas más a Chile.

“Roggiero es un invento, una creación literaria. Un holograma. Parece que no hay internet donde vive él, no hay nada y vive al medio del desierto. Es un gurú”, dijo muy molesto en ADN Radio.

Juan Cristóbal Guarello analizó el tema de las contrataciones en Universidad de Chile, el periodista duda del poder que tendrá el nuevo gerente deportivo que llegará en alguas semanas más a Chile.

Además, reclamó que: ¿de quién en Junior Fernandes, quién lo maneja? ¿Quién maneja y quería meter a Castellón? Felicevich, gracias. Los jugadores que son de Twenty Two entran derechitos, por un tubo. Y cuando no son de esa representación… ahí hay que ver, que no llega Roggiero. Qué curioso”.

Por último Guarello concluyó que “los jugadores de una empresa específica no necesitan la aprobación de Roggiero, y los de otros… ah, ahí sí”.

90+5' - FINAL DEL ENCUENTRO ⚽️



Con gol de Joaquín Larrivey, igualamos ante La Serena en Rancagua 💪#UdeChile 1-1 #LaSerena#VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/vHwf7KpqTx — Universidad de Chile (@udechile) September 7, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 20°

Lunes 6 de septiembre

11:00 | Cobresal vs Ñublense | Estadio El Cobre

| Estadio El Cobre 20:00 | Universidad de Chile vs Deportes La Serena | Estadio El Teniente

Martes 7 de septiembre

15:00 | Deportes Melipilla vs Unión Española | Estadio Municipal La Pintana

| Estadio Municipal La Pintana 17:30 | Deportes Antofagasta vs Curicó Unido | Estadio Calvo y Bascuñán

| Estadio Calvo y Bascuñán 20:00 | Universidad Católica vs Audax Italiano | Estadio San Carlos de Apoquindo

Miércoles 8 de septiembre