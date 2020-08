El delantero de Cobresal contó detalles de su frustrado paso por el Monumental.

“No estaba de acuerdo con la plata, mi representante me dijo que me iba a asegurar mi futuro. Llegué a firmar y le digo a (Cristián) Ogalde que esta plata no me iba a asegurar el futuro”, aseguró en un live con Patricio Vergara, relator del CDF.

“Decidí no quedarme porque no estaba de acuerdo con la plata, él (Ogalde) me vendió otra historia, peleo con él y le digo que no me iba a presentar, que no le iba a dar el gusto”, profundizó.

Igualmente, el puntero manifestó que su meta es retornar al Monumental. “Soy hincha de Colo Colo y casi me hago un tatuaje del escudo en el pecho. En Colo Colo estuve una semana y fue la mejor de mi vida. El estadio es hermoso y los jugadores un siete. Quiero volver el otro año, esa es mi meta”, remató.

Hace unos meses. desde ByN, Marcelo Espina y Anibal Mosa hablaron sobre la actual situación del jugador, quien volverá al club donde brilló en 2018 durante el segundo semestre. "Llegamos a un principio de acuerdo y estamos vendiendo el 35% del 50% que teníamos a Cobresal (...) El club recuperó la inversión, tenemos una opción de recompra en los próximos dos años y a ver si Juan Carlos sigue evolucionando para recomprarlo para que venga", explicó el director deportivo albo.