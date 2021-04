Juan Carlos Gaete lanzó duro mensaje para negar que es el contagiado de Covid-19 en Colo Colo

El extremo de Colo Colo, Juan Carlos Gaete, compartió un potente mensaje en redes sociales para aclarar que no es el contagiado de coronavirus.

Un nuevo dolor de cabeza sufre Colo Colo en las últimas horas tras detectar un caso positivo de coronavirus al interior del plantel. Sin embargo, el afectado fue apartado rápidamente del equipo y está en cuarentena bajo supervisión médica esperando superar pronto el virus.

Tras revelarse que uno de los jugadores del “Cacique” dio positivo al Covid-19, los rumores no tardaron en ponerse a correr por las redes sociales. Ante eso, uno de los nombres apuntados fue el de Juan Carlos Gaete, quien no ha visto acción en las últimas semanas.

El ex atacante de Cobresal fue señalado como el jugador contagiado de coronavirus, situación que no le gustó para nada. Por eso, durante la jornada de ayer utilizó sus redes sociales para negar el contagio y, de pasada, soltar una fuerte crítica.

Por medio de una historia en Instagram, Gaete compartió uno de los reportes donde se afirmaba que él era el caso positivo. En ese momento, el joven talento respondió con todo. Ante eso, afirmó que "no falta la gente o páginas que inventan hue**. Gracias a Dios hasta el momento no me he contagiado de Covid-19".

Pero no quedó ahí, ya que el atacante del “Eterno Campeón” siguió disparando sus dardos, y reconoció que solo quieren perjudicar su imagen. "Gente hue*** no sabe qué inventar para dañar mi imagen o la de cualquier compañero de trabajo", disparó para cerrar.

De momento, desde Colo Colo han mantenido en secreto la identidad del jugador afectado con coronavirus. Pese a eso, dieron a conocer que se recupera favorablemente en su cuarentena, donde también está con constantes controles médicos.