Joven denuncia haber sufrido violación masiva por cadetes de Cobreloa

Una joven denunció ante la Comisión de Deportes haber sido violada masivamente por ocho cadetes de Cobreloa. A pesar de que el hecho ocurrió en 2021, la joven nunca recibió justicia, motivo porque el que acudió a los diputados junto a su abogado.

Según relata la joven de iniciales V.J.N.V, el hecho habría ocurrido cuando un juvenil del equipo la invitó a la casa del club a una fiesta un 18 de septiembre. Ahí había alcohol y drogas y fue cuando un grupo de ocho cadetes la llevaron a una habitación para violarla en grupo.

La joven también acusa que a pesar de haber denunciado todo lo ocurrido tanto a la PDI como a Cobreloa, ambas instituciones encubrieron el hecho. Es precisamente por este motivo que ahora cuenta con el respaldo de la madre de uno de los ocho jugadores que participaron en el hecho. Quien por cierto fue separado del club.

"Mi familia no me creyó, no me apoyaron. La PDI influyó mucho, porque me decían que como eran figuras públicas tenían mejores abogados que yo, y que era poco probable que yo ganara. Intenté suicidarme, me fui de mi casa, porque era mucha la presión que tenía de que no siguiera (con la denuncia)", dijo la joven afectada en conversación con El Mercurio.

Es precisamente por este motivo que la joven, en compañía de su abogado, tomaron la decisión de ir más allá y acudir a la Cámara de Diputados, quienes oficiaron a la ANFP, PDI, Fiscalía y los ministerios de la Mujer y Justicia, todo esto con el objetivo de esclarecer toda la situación.