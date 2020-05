El DT nacional de la selección Sub 20 de Chile cree que Arturo Vidal no estuvo bien al reaccionar frente a quienes lo molestaban con Charles Aránguiz.

El ex estratega de Cobreloa dirigió a ambos jugadores como parte del proceso de la selección Sub 20 hacia el Mundial de Canadá 2007.



El formador de varias figuras de la selección chilena en conversación con el Expreso PM de Bío Bío, aseguró que “yo me alegro de que ambos sean chilenos. Cuándo se ha dado que en Europa dos jugadores hayan triunfado tanto, los dos son grandes”.

Sobre la discusión provocada por Vidal, el otrora DT recalcó que “no me gustó mucho, pero Arturo es así. Después capaz que se arrepienta, él no es un mal cabro. No tendría porque haber entrado en la discusión”.

Luego, respecto a la ‘Generación Dorada’, Sulantay recordó que “fue un grupo de jugadores que no formé, yo los pulí. Yo no quiero robarle el trabajo que recibieron ellos en los cadetes”.

“Yo fui cancha por cancha, fui a sus casas a ver dónde vivían, eso fue lo grande que hice. Y las ideas mías de trabajo, tácticas, personales, le dieron efecto a casi todos”, sentenció.