El entrenador chileno analizó el actual momento del jugador de Colo-Colo.

Cabe recordar que Sulantay conoce a Fernández, ya que lo dirigió en la Selección chilena sub 20 que llegó al Mundial de la categoría en Holanda el año 2005.

“Es penoso para mí. Fue el mejor jugador de América, pero llegó a España y no sé, tuvo un apagón. Pensé que con Manuel Pellegrini, siendo chileno, podía caminar, pero se desdibujó”, dijo Sulantay a Radio ADN.

Sobre sus problemas físicos, señaló que “perdió fuerza, era muy blandito en la parte psicológica. Me preocupa porque lo iban a operar de nuevo. Uno no sabe por qué ha tenido tantas lesiones y bajones en su rendimiento, no era un jugador que se desgastara tanto”.

Para cerrar, comentó el arribo de Humberto Suazo a Deportes de La Serena.

“Uno se alegra que un jugador como él alargue su tiempo de producción, pero también hace falta que aparezca más gente como Suazo”, completó.