"José Sulantay no dejaba entrar a Felicevich y los representantes a Juan Pinto Durán"

Rodolfo Dubó, entrenador ayudante de José Sulantay en procesos mundialistas de la selección chilena Sub 20 en 2005 y 2007 sacó la voz.

Hoy Dubó dice que el DT está mal de salud: "Hablé con él hace poquito, hay que respetarlo, así es esta cuestión", explica. Y luego defiende el legado en la generación dorada.

"Cada uno hace su trabajo como corresponde, pero los representantes del fútbol chileno nos hicieron un mal, más que un bien. Cómo es posible que el equipo entero sea de algunos empresarios", lamenta Rodolfo Dubó.

"Para mí, que fui capitán de la selección, Juan Pinto Durán es para los jugadores que llegan con méritos, no para que entre cualquier persona que te desvía de lo que estás haciendo. No se elige por rendimientos, algunos citados ni han jugado y están en la selección, no está eso de ganarse un lugar por méritos, si no que por representantes", dispara Dubó.

Por eso, recuerda con nostalgia sus tiempos en la Roja de todos. "Sulantay no dejaba entrar a Felicevich y los otros representantes a Juan Pinto Durán. Una vez invitamos a salir a Felicevich de Juan Pinto Durán, porque no corresponde que estén. Que yo sepa, nunca han sido jugadores o entrenadores de fútbol", sentencia