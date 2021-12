José Pedro Fuenzalida festejó el histórico tetracampeonato asegurando que Católica es un justo campeón y, de paso, dándole duro a Colo Colo.

"Estoy demasiado contento, es difícl creer lo que estamos haciendo... primer equipo en la historia en ganar cuatro torneros largos seguidos. Digan lo que quieran de afuera, nadie nos iguala" comenzó diciendo.

"Hubo muchas excusas de la otra parte, y nosotros hicimos las cosas partido a partido. Fuimos justos ganadores. Hoy callamos muchas bocas", lanzó el Chapa en clara alusión a los albos.

El ídolo de la Franja aseguró que "merecíamos dar una vuelta con nuestra gente, pese a que estamos en Sausalito el estadio fue mayormente nuestro".

"Lo que hizo (Paulucci) fue extraordinario, le devolvió la esencia que tenía este equipo, Paulucci marcó una diferencia, nos devolvió los triunfos y la confianza", expresó el Chapa.

"Todos los títulos son importantes, pero este nos pone a nosotros comos los primeros en la historia de lograr uno de este tipo. Somos los primeros en ganar cuatro torneos largos seguidos, nadie nos iguala", concluyó.



Vamos #LosCruzados y #LasCruzadas, ¡A SEGUIR CELEBRANDO QUE SOMOS LOS ÚNICOS TETRACAMPEONES DE TORNEOS LARGOS! 🥳🥳 pic.twitter.com/SPgrvtwcjT — Universidad Católica (@Cruzados) December 5, 2021

