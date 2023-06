José Mourinho desecha medalla de subcampeón de Europa League

La Roma perdió la final y su DT se robó todas las miradas. Tras igualar 1-1 en los 90 minutos y en el tiempo añadido, el Sevilla se impuso 4-1 en la tanda de penales y conquistó su séptima corona de Europa League.

Rompiendo todos los protocolos de la organización de la final, se adelantó a sus jugadores y a los jueces en recibir su medalla de segundo lugar. Mou fue hasta el público y le regaló la medalla a un hincha.

Consultado por qué lo hizo, José Mourinho sacó a lucir su particular forma de ser. “Siempre lo hago: me quedo con las de oro y regalo las de plata. No quiero las (medallas) de plata”, dijo el DT portugués.