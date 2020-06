El ex delantero de la UC es pesimista respecto al fútbol criollo.

José Luis Villanueva se resiste a la posiblidad de ganar una nueva copa continental a manos de un equipo chileno: "No veo ninguna posibilidad de que un equipo chileno gane la Copa Libertadores", dijo el ex Racing en su tribuna en Radio Pauta, en una crítica abierta al medio nacional.

Hay un problema económico, pero no es imposible. "Siempre ha sido una desventaja para el fútbol chileno, pero ellos (Colo Colo) demostraron que se podía y lo hicieron bien. No sólo ellos: lo hicieron Unión Española, Cobreloa y Universidad Católica en su momento, porque las finales se pueden ganar o perder, pero estar ahí es sumamente complicado", comentó.

Villanueva apunta a un déficit estructural. "Yo no veo la calidad futbolística, más allá de lo económico. Tenemos un ambiente que no propicia la alta competencia, principalmente -y soy majadero- porque hoy no vemos a Chile como un país en el que tengo que jugar bien para asegurar mi futuro. Y esa es una visión muy de futbolista", declaró

"Un jugador hoy dia en Chile, cerca de su familia, con un torneo de un nivel no muy bueno y sin ninguna exigencia internacional, gana 30 mil dólares (más de 23 millones de pesos)", profundiza Villanueva.

"Uno entiende que se quiera pasar a un equipo grande, pero debería ganar el sueldo de equipo chico para tu querer seguir saliendo para afuera. No es culpa del jugador, es culpa del sistema que no propicia que el jugador tenga hambre para salir a jugar al extranjero",

"De la boca para afuera todos dicen 'mi sueño es jugar en el extranjero', pero a la hora de los quiubos, prefieren no irse porque acá viven súper bien. El jugador chileno se siente muy cómodo jugando en su país, sin él hambre de querer jugar afuera para asegurar el futuro, con los amigos de la infancia cerca, con toda la red de apoyo que eso significa", sentenció.