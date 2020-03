El comentarista y ex delantero de la UC asegura que el defensor de Colo Colo no está por sobre el nivel de los zagueros que actualmente están en el proceso de Reinaldo Rueda: "Lo que sí necesitamos son laterales izquierdos, punteros derechos y centrodelanteros", sentenció.

Villanueva le bajó el pulgar a la idea de tomar en cuenta a Matías Zaldivia para el proceso de la selección chilena de cara a las clasificatorias 2020.

"No necesitamos defensores centrales y lo que sí necesitamos son laterales izquierdos, punteros derechos y centrodelanteros", aseguró el ex hombre de Universidad Católica en su tribuna de Radio Pauta.

"No veo posibilidades de él jugando en la selección, considerando que el puesto de defensor central es el mejor cubierto de aquí a ocho o nueve años más, seguro. Si me dices que hay un argentino que se quiere nacionalizar y juega de puntero derecho o centrodelantero, dámelo inmediatamente, porque no hay", aseveró Villanueva.

Y puso como ejemplo a Francisco Sierralta, el joven defensor que ha sumado minutos en el Empoli de Italia. "¿Es más alto que Sierralta? No. ¿Es más rápido que Sierralta, que jugaba de lateral? No. ¿Tiene mejor cabezazo que Sierralta? No".

"En cuanto a desplazamientos, ¿llega mejor a los cruces que Sierralta? Yo creo que están parejos. Entonces por qué voy a llamar a un jugador de 29 años si tengo uno de 23. Y estoy hablando de la quinta opción (de la selección)", aseguró el comentarista de ESPN.

Cabe recordar que Matías Zaldivia expresó su decisión de nacionalizarse después de cumplir cinco años en el Cacique . Y sobre la Roja, el defensor argentino advirtió que "es algo muy lindo y si me llega a tocar en el futuro, me encantaría".

