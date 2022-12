José Luis Villanueva no cree que Marcelo Díaz sea el gran refuerzo para la U

José Luis Villanueva analiza el posible arribo de Marcelo Díaz a la Universidad de Chile.

"Esta posibilidad se da debido a que no han traído jugadores de calidad, porque si ellos tienen la posibilidad de traer a un jugador que en el momento esté mejor que él, ahí si que habría muchas razones para no traerlo", afirmó el ex futbolista en el programa de Radio Pauta.

Por último, remarcó que "hay que aterrizar el tema de que no es que la venga de romper. Si la rompió y tuvo una carrera fantástica, para que no anden llorando y se enojen", finalizó el ex delantero de Universidad Católica.

El periodista Gonzalo Fouillioux adelanta que la negociación entre Azul Azul y el jugador está caída de momento, los hinchas del Bulla tendrán que esperar nuevemante para ver a "Care pato" con la camiseta azul.