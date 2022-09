José Luis Villanueva le responde con todo a Alexis Sánchez

El ex delantero de la UC se refirió a los dichos realizados por Alexis Sánchez tras el empate de la selección chilena contra Qatar el pasado martes.

“Lo de ayer (martes) es penoso. Ahora le molesta a Alexis (Sánchez) que comenten los ex jugadores, que comenten los periodistas porque no saben. Los ex jugadores no sabemos lo que están viviendo adentro. Yo trabajo con dos ex jugadores que sí estaban ahí adentro y bueno, en fin", dijo Villanueva.

"Amigo, usted no debería estar al lado de Esteban Pavez o de Gary Medel pidiéndoles la pelota. Si vamos a estar hablando de comentar juego, tratando de analizar un dibujo táctico o un parado en la cancha en etapa ofensiva o defensiva, partamos por respetar las posiciones ¿o no?", agregó.

"Es fantástico lo que ha hecho. Ha sido el máximo goleador y máximo asistidor, mayor cantidad de partidos y todo lo que usted quiera, pero las personas se equivocan. Me parece que el enfoque que le está dando y lo vengo diciendo hace bastante tiempo, esto de levantar las manos, de estar molesto con sus compañeros que no están a su altura y que nos termina desenfocando de lo que tiene que hacer", explicó 'Joselo'.

"Él es una pieza más, que durante mucho tiempo probablemente ha sido la más importante, pero tiene que respetar sus posiciones para que el entrenador pueda desarrollar algo también", añadió.