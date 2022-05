José Luis Villanueva le cae con todo a Ronnie Fernández

Un momento confuso se produjo en el Estadio Elías Figueroa Brander, cuando las cámaras de TNT Sports captaron a Fernández durante la derrota de la U ante Audax, quien presentó una lesión,no quiso salir en desmedro de Lucas Assadi, poniendo en riesgo su cuerpo y al equipo universitario.

El ex jugador y actual panelista de Pauta de Juego, José Luis Villanueva, criticó el desempeño del Romántico Viajero ante los Itálicos y se fue en picada en contra del jugador azul.

"Con la U uno dice que no puede jugar más mal y juegan más mal, ahora caminan", partió diciendo el ex futbolista.

Además, agregó que "Ronnie Fernández no quería salir de la cancha ¿Pero a qué estamos llegando? El nivel de la falta de respeto con el entrenador que bien, mal o más o menos sea, no puede hacer eso, perdón no puede hacer eso".

"Sabemos que Escobar (Santiago) estaba afuera, pero respeto, respeto, respeto, porque no se te olvide que él fue que te hizo titular, él fue el que te llevó a la Selección Chilena", sentenció.