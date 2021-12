José Luis Villanueva defiende a Felicevich por caso de Vicente Pizarro

José Luis Villanueva analizó la renovación del contrato de Vicente Pizarro por Colo Colo, que se encuentra en punto muerto por el desacuerdo entre la dirigencia del Cacique y el jugador junto a su representante.

"La dirigencia de Colo Colo se comió la demora. Ni siquiera sé si sabían o si se dieron cuenta que el futbolista terminaba contrato. Con toda la tensión del año malo, me da la impresión de que no sabían", aseguró el ex delantero de Universidad Católica en Radio Pauta.

"Los dirigentes se equivocaron, porque al final la situación está muy en desventaja para ellos, al haber esperado y empezar a negociar cuando el jugador es libre. Y aparte se ponen exquisitos con la cláusula. Es totalmente justo lo que pide Felicevich", agrega.

En ese sentido, Villanueva advierte que "lo que está pidiendo Colo Colo es excesivo", en alusión a la condición de dos millones de dólares por el 50 por ciento del pase. "Una cláusula de 800 mil dólares es que le están regalando 800 mil dólares a Colo Colo", puntualiza.

"Hay que bajarse un poquitito de la nube y decir que hoy la situación amerita esto: 'Si hubiéramos ido a renovarle hace tres años o en su primer contrato profesional lo hubiéramos hecho mejor'", enfatizó.

Finalmente, Villanueva recordó que a Pizarro era muy bien considerado por el DT: "La negociación pudo empezar antes de su primer partido, porque a (Gustavo) Quinteros le encantaba. En ese caso, se cobra lo que se debe cobrar. Pero hoy la situación no es así".

